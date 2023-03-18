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ARTVİN (AA) - Artvin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin Garnizon Şehitliği'ndeki tören, Vali Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Veli Altınay ve Belediye Başkan Vekili Ercüment Seçkin'in Şehitlik Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Teğmen Kadir Erler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



Erler, 18 Mart'ın, bundan 108 yıl önce Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği gün olduğunu söyledi.

Kadir Erler, 18 Mart'ta Çanakkale'de kazanılan zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizdi.



Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.



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