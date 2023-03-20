Artvin'de dereye atlayan karacayı balık tutan vatandaşlar kurtardı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde, dereye atlayan karaca, balık tutan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Ormanlık alandan ilçe merkezine inen karaca, sokak köpeklerinden kaçarken Boğaziçi Mahallesi'nin yanındaki Kapisre Deresi'ne atladı.
Suda ilerleyerek derenin karşı tarafına geçmeye çalışan karaca, taşkın koruma duvarları nedeniyle sudan çıkamadı.
Bu sırada derede balık tutan vatandaşlar, durumunu fark ettikleri karacayı yakalayarak sudan çıkardı.
Panikleyen karaca, vatandaşların elinden kaçarak bir sitenin bahçesine girdi.
Burada site sakinlerinin yardımıyla tekrar yakalanan karaca, bölgeye çağrılan veteriner hekimin muayenesinin ardından ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.
Öte yandan karacanın dereye atladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.