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GÜNCELLEME - Artvin'de çay fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA

GÜNCELLEME - Artvin'de çay fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki çay fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçedeki çay fabrikasında sabahın erken saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilen Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Hasar tespitinin sürdüğü fabrikada, yanan kısımlardaki hafriyatın kaldırılmasına da başlandı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Plastik paletlerin tutuşmasıyla yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Alim, "İçeride 500 civarında palet vardı, onlar yanıyordu. Bunun dışında çok zarar ziyanımız yok. Allah'a şükür can kaybı ve yaralımız yok. İnşallah bir, iki hafta içinde tüm tamiratını yenileyeceğiz. Çay sezonuna yetişecek." dedi.

Alim, depolarda fazla miktarda çay olmadığına dikkati çekerek, "İçeride 50-100 torba çay vardı. Arkadaşlar onların da tespitini yapıyor, netleşince onu da açıklarız." diye konuştu.

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