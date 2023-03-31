Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz'dan, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ne ziyaret

ARTVİN (AA) - Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi İmdat Yılmaz, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.
Yılmaz, derneğin Artvin'de güzel organizasyonlara imza attığını belirterek, çalışmaları dolayısıyla Dernek Başkanı Bora Mercan ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.
Mercan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetime başarılar diliyoruz, Allah yolunuzu açık etsin. Trabzonspor'umuzu inşallah başarıdan başarıya koşturacaksınız. Biz taraftarlar olarak her daim takımımızın yanındayız." dedi.
Yılmaz, ziyaret anısına dernek üyelerine forma hediye etti.