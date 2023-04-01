Artvin'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yusufeli yeni ilçe merkezindeki terminal mevkisi döner kavşakta Osman Üşme'nin kullandığı 06 DUB 56 plakalı kamyonet ile İbrahim Yaralı'nın kullandığı 08 ABB 659 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Yaralı ile motorda bulunan Fatma Esen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.