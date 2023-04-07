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Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

AA

Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Onur Özaydın başkanlığında, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda organize edilen programda, kentteki iş gücü istihdamı ve mesleki eğitimin güncel durumu ve buna yönelik projeler görüşüldü.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, istihdam ve mesleki eğitime yönelik devam eden program ve projelerle ilgili katılımcılara bilgi aktardı.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında, bu yılın ocak-mart döneminde kuruma kayıtlı 1515 kişiyle görüşme yapıldığını belirten Ertürk, iş yeri ziyaret programları kapsamında da 360 iş verenle görüşerek taleplerin alındığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise mesleki eğitim programlarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner ile diğer kurul üyeleri katıldı.

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