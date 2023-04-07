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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatyalı depremzede çiftin nikahı Artvin'de kıyıldı

AA

Malatyalı depremzede çiftin nikahı Artvin'de kıyıldı

ARTVİN (AA) - Malatyalı depremzede Asiye Önata ve Serkan Arğalı, Artvin'de dünyaevine girdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Serkan Arğalı ve nişanlısı Asiye Önata, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden, Artvin'in Arhavi ilçesine geldi.

Memleketlerinde tarih almalarına rağmen deprem dolayısıyla nikah akdini gerçekleştiremeyen çift, Arhavi Belediyesine yeniden başvuruda bulundu.

Çiftin nikahını, Arhavi Belediyesi Nikah Salonu'nda Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu kıydı.

Çifte mutluluklar dileyen Kurdoğlu, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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