Malatyalı depremzede çiftin nikahı Artvin'de kıyıldı

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ARTVİN (AA) - Malatyalı depremzede Asiye Önata ve Serkan Arğalı, Artvin'de dünyaevine girdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Serkan Arğalı ve nişanlısı Asiye Önata, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden, Artvin'in Arhavi ilçesine geldi.

Memleketlerinde tarih almalarına rağmen deprem dolayısıyla nikah akdini gerçekleştiremeyen çift, Arhavi Belediyesine yeniden başvuruda bulundu.

Çiftin nikahını, Arhavi Belediyesi Nikah Salonu'nda Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu kıydı.

Çifte mutluluklar dileyen Kurdoğlu, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

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