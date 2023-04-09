Vali Doruk, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doruk, mesajında, başarı ve kahramanlıklarla dolu mazisiyle köklü devlet geleneğinin en önemli sembollerinden olan Emniyet Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

İki asra yakın bir zamandan bu yana vatanın bölünmez bütünlüğünü ve aziz milletin güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının sadece Türkiye'de değil, dünya kamuoyunda da saygın bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doruk, şunları kaydetti:



"Yasalarımızın vermiş olduğu yetki ve görev itibarıyla devletimiz içinde önemli bir yere haiz olan bu güzide kurum, Türk vatanı ve milletinin müreffeh yarınları için üzerine düşen her görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor, görevleri esnasında şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."



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