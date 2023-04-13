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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

AA

Artvin Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

ARTVİN (AA) - Artvin Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası arasında, 230 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye binasındaki imza töreninde konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, belediye işçisinin işe gelirken de işten giderken de mutlu olması için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

İnsanın gelirinin artmasıyla yaşam standardının da arttığını kaydeden Elçin, "İnsan, geliri düzeyinde harcama yapıyor. O yüzden ne kadar zam yaparsak yapalım yetersiz olacaktır." dedi.

Artvin Belediyesinin şirketi olan Belyap'ta çalışan bir işçinin yapılan yeni iş sözleşmesinden sonra en düşük maaşının 14 bin liraya yükseldiğini ifade eden Elçin, şunları kaydetti:

"Belyap işçilerine yapılan zam oranı yüzde 160'tır. Kadrolu işçilerimizin en düşük maaşı ise 22 bin 700 lira oldu. Bu rakamlar net maaşlardır. Kadrolu işçilerimizin zam oranı ise yüzde 145 civarında olmuştur. Kadrolu işçilerimize devletin verdiği ikramiye var. Ondan dolayı Belyap işçileri ile aradaki makas açılmasın dedik. Bu yüzden kadrolu işçilerin zam oranı biraz daha düşük. Sosyal yardımlarda, tazminatlarda yaptığımız zamlar aynı. Eşit işe eşit ücret politikasına uygun bir sözleşme yaptık."

Elçin, bir sonraki yıl için yapılan zam oranın da bu toplu sözleşmede imza altına alındığını belirterek, "İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Gelecek yıl için enflasyon oranı artı enflasyonun oranının yüzde 15'i refah payı olarak sözleşmeyi imzaladık." diye konuştu.

DİSK Genel İş Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin de Türkiye'de belediyeler arasındaki en iyi sözleşmeyi imzaladıklarını vurgulayarak, "Bu ücretlerin fazla olduğunu düşünmüyoruz, eksiktir. Bu ücretle çok iyi yaşarsınız gibi bir iddiamız da yok. Belediyenin imkanları ve mevcut belediyelere göre ücretlere yüzde 140'ın üzerinde zam yapılmıştır. Bu vesileyle göreve geldiği ilk günden bugüne kadar işçi kardeşlerimizin ve diğer arkadaşlarımızın aldığı ücretleri aksatmadan ödediği için ayrıca yaşadığınız zor ekonomik durumları göz önüne alarak alınan ücretlere iyileştirme yaptığı için işçi dostu Başkanımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreni sonrası bazı belediye işçileri horon oynadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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