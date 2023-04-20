Artvin Valisi Doruk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doruk, yazılı mesajında, huzur, rahmet ve bereketi kuşanmış bir Ramazan Ayı’nı daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşanmakta olduğunu belirtti.



Bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşliği daha da pekiştiren, sevgi ve dostluk gibi manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu kutlu zaman diliminde dargınlıkları bir kenara bırakarak, kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramlarımızı, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum."





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