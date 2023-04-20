Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

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ARTVİN (AA) - Artvin'de heyelan sonucu kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Artvin-Erzurum kara yolu 45. kilometredeki Esenyaka köyü mevkisinde 17 Nisan akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için zemin etüt çalışmasının ardından karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yolu çift şerit olarak ulaşıma açılması için karayolları ekiplerinin yola düşen toprak ve kaya kütlelerini kaldırma çalışması devam ediyor.

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