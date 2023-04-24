Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 69 bin 610 yolcu geçti

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ARTVİN (AA) - Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'ndan Ramazan Bayramı'nda 69 bin 610 yolcu geçiş yaptı.

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Ramazan Bayram tatilini kapsayan 21-23 Nisan arasında hareketlilik yaşandı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bayram tatillerini kimlikle giriş çıkış yapılabilen Gürcistan'da geçirmek isteyenler, kapıda yoğunluğa neden oldu.

Sınır kapısından 21 Nisan'da 17 bin 430, 22 Nisan'da 27 bin 170, 23 Nisan'da 24 bin 910 olmak üzere 69 bin 610 yolcu geçiş yaptı.

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