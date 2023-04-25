AK Parti Artvin milletvekili adayı Çelik, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

O ilimizde ilk kez fotoğraflandı! "Kolay bir çalışma değil"

ARTVİN (AA) - AK Parti Artvin 1. sıra milletvekili adayı Faruk Çelik, Arhavi ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Çelik, açılış için gelen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, seçim bürosunun hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin 14 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kritik coğrafyada Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bir taraftan savunma sanayine ağırlık verirken diğer taraftan ekonomik alandaki güçlenmemizi gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor. Yıllarca şu denizlerde Akdeniz'dir, Karadeniz'dir, petrolün, doğal gazın varlığı söylenmesine rağmen kendi gemimiz olmadığı için, kendi mühendisimiz olmadığı için, ele mahkum olduğumuz için 'Doğal gaz yok.' dediler, 'Petrol yok.' dediler. Doğal gazın çıkması, petrolün çıkması Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldıracak, dolayısıyla ekonomik anlamda güçlü bir Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yüzde 20'lerde olan kendimizi savunma gücümüz yüzde 80'lere gelmiş bulunuyor."



Çelik, 6'lı masayı yönetemeyenlerin Türkiye'yi de yönetemeyeceğini ifade ederek, "Ben vatandaşımızın çok duyarlı olacağı inancındayım. Oyunuzu kullanırken iyi düşünün, bilinçli bir şekilde sandıkta mührünüzü basın. Tercihinize saygımız vardır ama olan biteni de değerlendirerek mührünüzü vurmanızı sizlerden rica ediyorum." dedi.

Kendisinin 10 yıl bakanlık, 20 yıl da milletvekilliği yaptığını kaydeden Çelik, "Bu tecrübemizi Artvin için, Arhavi için kullanacağız. Çay köyünü kuracağız. Gençlerimize iş için organize sanayi bölgesinin hızlı bir şekilde kuruluşunu gerçekleştireceğiz. Onlarca, binlerce gencimize istihdam sağlayacağız. Turizm ve tarım alanında çok büyük atılımlar gerçekleştireceğiz. Her ilçemiz ayrı bir kimlikte olacak. Şehirlerimiz, yaşanabilir yaşam alanları olan şehirler olacak. Gelen yabancılar burada mutlu olacak, bir daha gelmek isteyecek. Burada yaşayanlar da daha mutlu olacak." diye konuştu.

Çelik, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.







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