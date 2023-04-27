Gezmek için geldikleri Türkiye'de oylarını Sarp Sınır Kapısı'nda kullandılar

ARTVİN (AA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Sarp Sınır Kapısı'nda oy verme işlemi başladı.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nı kullanan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, saat 08.00'den itibaren gelen yolcu salonunda kurulan sandıkta oy kullandı.

Sınır kapısında 24 saat esasıyla gerçekleşecek oy kullanma işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Almanya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Fatma Akdoğan, AA muhabirine, oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Gümrükten geçerken oy verme yerini görünce sevindim ve bu hakkımı kullanmak istedim. Yurt dışında yaşıyorum ama her zaman oyumu kullanıyorum konsolosluklara gidip." diye konuştu.

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşadığını dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemi çok seviyorum ve oy kullandığım için çok sevindim, çok mutluyum. Yurt dışında sorunlarımız oluyor. Sorunlarımızın çözülmesi için bu hakkımızı kullanmak bizim için çok iyi oluyor. Gümrükte oy kullanma işleminin bugün başladığını biliyordum, Türkiye'ye geçerken de oy kullanma alanına göz gezdirdim ve bu hakkımı kullandım. Seçimler hepimize hayırlı olsun, ülkemize güzellikler getirsin inşallah."

Turla Almanya'dan gelerek Sarp Sınır Kapısı'nda oy kullanan Şerife Kabakçı, "Ben oyumu tatil sonrası Almanya'da kullanmayı düşünüyordum. Buraya kısmet oldu. Buna çok sevindim. Daha önce oy kullanma hakkımı aksatmadan konsolosluklarda kullandım. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah. Bu seçimler inşallah Türkiye'ye uğur getirecek." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Songül Demir de gezmek için geldiği Türkiye'de Sarp Sınır Kapısı'nda oyunu kullandığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Daha önce gümrüklerde ve konsolosluklarda oy kullanmıştım. Özellikle oy kullanmak için buraya gelmedim, seyahat etmek için gelmiştim, sandıkları da görünce oy kullanma işlemimi gerçekleştirmek istedim."



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