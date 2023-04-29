Artvin'de Sarıgöl Boğa Güreşleri düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen geleneksel "Sarıgöl Boğa Güreşleri" soğuk hava ve yağmur altında başladı.

Yusufeli Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sarıgöl Spor Kulübü Derneğince Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada düzenlenen ve iki gün sürecek güreşlerin ilk gününde ağırlıklarına göre "deste", "ayak" ve "küçük orta" kategorilerinde 28 boğa güreştirildi.

Soğuk hava ve gün boyu etkili olan yağmura rağmen çok sayıda vatandaşın izlediği müsabakalarda, boğalar yağmur suları nedeniyle adeta göle dönen arenada kıyasıya güreşti.

100 bin lira ödül dağıtılacak güreşler yarın "orta boy", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde yapılacak güreşlerle sona erecek.

Güreşleri izleyen Halit Yılmaz, sezonun başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyız bir senedir bunu bekliyoruz. Boğalarımızı getirdik. Çok güzel bir yağmur. Yağış altında çok güzel güreşler oluyor" dedi.

Güreşlerde boğası mücadele eden Kenan Sucu, boğa tutkusunun kelimelerle anlatılamayacağını ifade ederek, vatandaşların gelip bu duyguyu burada yaşaması gerektiğini söyledi.

Sucu, "Yayla sezonu geldiği için boğalarımızı burada güreştirerek barıştırıyoruz. Mayısın sonlarına doğru boğalarımızı dağa çıkartacağız. Bu yılki ilk festivalimizin de kazasız belasız tamamlanıp hayırlı olmasını diliyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.