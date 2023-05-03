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Eski Yusufeli yerleşim yerinin sulara gömülmesi videolarla kayıt altına alındı

AA

Eski Yusufeli yerleşim yerinin sulara gömülmesi videolarla kayıt altına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinin eski yerleşim yerinin, 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalması, aşama aşama çekilen videolarla kayıt altına alındı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi her geçen gün artıyor.

Su tutma işleminin başlamasının ardından ilk olarak su seviyesinin 45 metreye ulaşmasıyla 10 Aralık 2022 tarihinde Irmakyanı, devam eden tarihlerde de Yeniköy ve Kınalıçam köyleri su altında kalmaya başladı.

Kontrollü şekilde yapılan su tutma işleminin ardından su yüksekliğinin 29 Ocak'ta 73 metreye ulaştığı barajda, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Yusufeli Barajı-Dipsavak Mansaba Su Bırakma Testi" başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Barajda her geçen gün yükselen su seviyesi, 1 Mart'ta eski ilçe merkezi sınırları içinde yer alan Ahalt Mahallesi'ne ulaştı. Devamında sanayi sitesi ve ilçe merkezi su altında kalmaya başladı.

Eski ilçe merkezine ulaşan baraj sularının yağmurlar ve eriyen kar sularıyla hızlı şekilde yükselmesiyle 29 Mart'ta eski ilçe tamamen boşaltılarak güvenlik amacıyla vatandaşların girişine yasaklandı.

Eski yerleşim yeri, 28 Nisan itibarıyla baraj gövdesindeki su yüksekliğinin 126 metreye ulaşmasıyla tamamen sulara gömüldü.

Yusufeli'nin eski ilçe merkezinin zaman içinde sulara gömülmesi belli aralıklarla çekilen videolarla kayıt altına alındı.​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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