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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Artvin'de tanıtıldı

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Artvin'de tanıtıldı

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Artvin'de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Artvin Valiliği önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Otomobili inceleyen Vali Yılmaz Doruk da ilgililerden bilgi aldı.

Doruk, AA muhabirine, Togg'a sadece bir araba gözüyle bakmadıklarını belirterek, "Togg bizim özlemimiz, bağımsızlığımız, hasretimiz, öz güvenimiz. Bir arabadan daha ötesi. Teknik olarak üst düzey de bir araba. Bizim milletimizin yıllarca verdiği mücadelenin nişanesi. O yüzden çok heyecanlıyız." dedi.

Togg'un bu millete çok şey hatırlattığının altını çizen Doruk, "Ülkemizin ayakta kalma, var olma mücadelesini hatırlatıyor. Dünyaya, bu milletin neler yapabileceğini gösteren en önemli adımlardan biri. Biz bunu yeni yapmamıştık. Yıllar öncesinden bu adımlar atılmıştı ama çeşitli yollarla hep engellendik. O yüzden Togg bizim için bir araba değil, arabadan öte bu milletin kimliği, varlığı ve onurlu mücadelesinin de bir sonucudur. Dünyaya, 'Türk teknolojisi' diye bir teknolojinin varlığını da gösteren bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Doruk, kısa süre sonra makam aracı olarak Togg'u kullanmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

- "Bu bizim için büyük bir gurur ve onurdur"

Togg'u inceleyenlerden Fevzi Genç ise geçmişte yarım kalmış olan Türkiye'nin yerli otomobil hayalinin gerçekleştiğini görmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Genç, "Daha önce sekteye uğratılan bu teknolojik gelişme, nihayetinde Cumhurbaşkanımızın ve teknik ekibin de emekleri ile ülkemizde üretilmeye başlandı. Ülkemiz adına büyük bir gelişmedir. Dünya ülkeleri arasında teknolojik açıdan önde yer almak için yapılan en büyük atılımdır. Bu bizim için büyük bir gurur ve onurdur. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Aracı inceleyerek fotoğraf çektiren Selda Yılmaz da Togg'u Artvin sokaklarında gördüğü için çok mutlu olduğunu aktardı.

Yılmaz, mutlu olduğunu anlatarak, "Çok gururluyum, 'Yapılamaz, olmaz' diyenlere bunu hediye ediyorum. Rabbim bugünleri bize gösterdiği şükürler olsun. Bizim arabamız, insan dokununca kendinin gibi hissediyor." ifadelerini kullandı.

Tansu Karakantar ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Bizim arabamız, benim, sizin, hepimizin arabası. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz gurur işte burada. Havada, karada, denizde gurur duyuyoruz yerli üretimlerimizle. Karadaki üretimin canlı örneğine burada dokunarak, görerek izlemek guru verici. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

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