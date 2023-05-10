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Doğa Harikası Mençuna Şelalesi'nin yolu konforlu hale getiriliyor

AA

Doğa Harikası Mençuna Şelalesi'nin yolu konforlu hale getiriliyor

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde önemli turizm destinasyonlarından biri olan Mençuna Şelalesi'nin yolunda çalışma yürütülüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yılmaz Doruk'un, Kamilet Vadisi'ndeki şelaleye ulaşımın sağlandığı 4 kilometrelik yolda sürdürülen genişletme, sanat yapıları ve silindirle sıkıştırılmış beton kaplama çalışmalarını yerinde incelediği, İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldığı belirtildi.

Arhavi ilçesinde 22 Temmuz 2021'de meydana gelen sel afetinde ağır hasar gören ve birçok kısmı tamamen kopan Arhavi Mençuna Şelalesi yolunun Çifteköprü'den itibaren 4 kilometrelik kısmında ortalama 6 metre genişliğinde yol onarım çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında 36 bin metreküp yol genişleme kazısı, 5 bin 900 metreküp taş duvar, 3 bin ton tahkimat ve 585 metreküp menfez betonu döküldü. Bu genişleme ve sanat yapılarının ardından 3 bin 720 metreküp finişerli temel sergi yapımı devam etmektedir. Temel sergisi tamamlandıktan sonra 3 bin 600 metreküp silindirle sıkıştırılmış beton kaplama ile yol daha konforlu olarak vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Söz konusu yolun yapımı için İl Özel İdaresi ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile 22 milyona protokol imzalanmış olup İl Özel İdaresince karşılanmaktadır."


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