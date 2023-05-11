Yusufeli'nde heyelan riskine karşı yamaçlarda çelik ağlarla önlem alınıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçların bazı bölümlerinde heyelan riskine karşı çelik ağlarla önlem alınıyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce ilçe merkezi ile Tekkale köyü arasındaki kara yolunda heyelan ve kaya düşmelerinin önüne geçebilmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Endüstriyel dağcılardan oluşan 5 kişilik ekip, riskli bölge olarak belirlenen alanlarda çelik ağ uygulaması yapıyor.

Endüstriyel dağcılardan Tolga Kara, 20 yıldır zor ve tehlikeli bölgelerde çalıştığını söyledi.

Gerekli önlemleri alarak çalışma yaptıklarını anlatan Kara, "Burada belirlenmiş tehlikeli bölgelere çelik ağ seriyoruz, güçlendirme yapıyoruz. Çektiğimiz çelik ağlar sayesinde taşların yola düşmesini engelliyoruz." dedi.

Bölgedeki çalışmaların bir haftada tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.