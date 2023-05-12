Artvin'de ağıla giren ayı 20 koyunu telef etti

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde ağıla giren ayı 20 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Balıklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Mubin Koçak'a ait ağıla giren ayı, 20 koyunu telef etti, 45'inin de yaralanmasına neden oldu.



Koçak, AA muhabirine, sabah ağıla gittiğinde gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü söyledi.



Ağılın çevresindeki tel örgülerin bir bölümünün parçalandığını anlatan Koçak, civarda da ayıya ait ayak izleri olduğunu ifade etti.



Koçak, 240 koyundan 20'sinin telef olduğunu, 45'inin de darbelerle yaralandığını vurgulayarak, "100 bin liraya yakın zararım var. Daha önce de benzer saldırılar olmuştu ama bu kadar büyük zarar olmamıştı. Geçim kaynağım hayvancılık. Ailemi buradan kazandığım para ile geçindiriyorum. Bu konuda destek bekliyorum." dedi.



Koçak, ayının, köpekleri de yaraladığını sözlerine ekledi.

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