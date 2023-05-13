AK Parti milletvekili adayı Faruk Çelik seçim çalışmalarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti milletvekili adayı Faruk Çelik seçim çalışmalarını sürdürüyor

AA

AK Parti milletvekili adayı Faruk Çelik seçim çalışmalarını sürdürüyor

ARTVİN (AA) - Eski bakanlardan AK Parti Artvin milletvekili adayı Faruk Çelik, "Yeni yüzyıl, yerli ve milli bakış açılarının öne çıktığı, Türkiye'nin her alanda mesafe alacağı bir dönem olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Artvin'de çalışmalarını sürdüren Çelik, AA muhabirine, enerjinin üretimde çok önemli bir faktör olduğunu ve Türkiye'nin yenilenebilir enerjide ciddi üretimler gerçekleştirdiğini söyledi.

Çelik, Türkiye'nin attığı stratejik adımlarla, hidroelektrik santrallerin yanında nükleer santrale de kavuştuğunu vurgulayarak, "Akkuyu Santrali'ne verilen nükleer yakıt ile bizim nükleer santralimiz tescillenmiş durumda. 60 yıl sonrada olsa Atatürk Barajı'nın iki misli enerji elde edebileceğimiz nükleer santrale Türkiye kavuştu. Bu, gelecekte daha çok yatırım, daha çok istihdam anlamına geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin otomobil üretmesi ve doğal gaz çıkarmasının önemli olduğunun altını çizen Çelik, "Böylece, 'Yok' denilen imkanların var olduğu görülmüş oldu. Eğer altyapınızı kendiniz yaparsanız, birçok olmazların olduğunu görmüş oluyorsunuz. Yeni yüzyıl, yerli ve milli bakış açılarının öne çıktığı, Türkiye'nin her alanda mesafe alacağı bir dönem olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz vefasını bir kez daha gösterecektir"

Çelik, muhalefeti eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Garip açıklamalar oluyor, '300 milyar dolar getirdik, geldi, gelmek üzere' şeklinde ifadeler kullanılıyor. 300 milyarı kim, kime veriyor? 300 milyar ne karşılığı veriliyor. Bunun net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Büyük bir kaynak ve ne adına geldiği belli değil. Siz siyasi olarak 'Bahar gelecek' diyorsunuz, bahar nasıl gelecek? Başkasından aldığınız bir para, hangi kaynaktan aldığınız belli olmayan bir para nasıl bahar getirecek? En önemlisi de 6'lı ya da 7'li masa arasında bir uyum yok. Kendi içinde bir ahenk sağlayamayanların, ülkeye ahenkli bir yönetim sunması mümkün değil."

Amerika ve Avrupalı liderlerin Türkiye'nin siyasi geleceği ile ilgili açık bir şekilde taraf olmalarının son derece çirkin ve yakışıksız olduğunu ifade eden Çelik, "Bizim rakibimiz Kılıçdaroğlu. Biz Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyoruz. Buna müsaade edilmiyor. Bir güç gösterisine giriyorlar ama herkes bilsin ki bizim milletimiz hepsinden güçlüdür. Bu millet bu ve benzer dayatmaların millet tarafından cevaplandırılacağı bir 14 Mayıs olacak inşallah." dedi.

Çelik, Türk milletinin vefalı olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız uzun süre çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Doğudan batıya şehir, insan ayrımı yapmadı. Nerede, neye ihtiyaç varsa onların gerçekleşmesi için sağlığından verdi desem yanlış değil. Bu kadar hizmetler yapmış, Türkiye'nin her meselesine dokunmuş, Türkiye'yi en üst düzeyde temsil etmiş bir siyaset dönemi yaşadık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Bu eksiklerimiz başarıları gölgelemez. Bu eksikleri gidermek bizim görevimizdir. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimiz vefasını bir kez daha gösterecektir. Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Milletvekili adayı Faruk Çelik seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili adayı Faruk Çelik seçim ...
Artvin'de ağıla giren ayı 20 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Artvin'de ağıla giren ayı 20 koyunu telef etti
Yusufeli'nde heyelan riskine karşı yamaçlarda çelik ağlarla önlem alınıyor
YEREL HABERLER Yusufeli'nde heyelan riskine karşı yamaçlarda çelik ...
Artvin'de ağıla ayı saldırısında 20 koyun öldü
YEREL HABERLER Artvin'de ağıla ayı saldırısında 20 koyun öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.