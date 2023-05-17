Artvin'de Engelliler Haftası kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engelliler yamaç paraşütü yaptı.

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şubesince engellilerin hayatın her alanında var olması gerektiğine dikkati çekmek amacıyla Kemalpaşa ilçesindeki 950 rakımlı Cefuka Tepesi'nde etkinlik organize edildi. Yamaç paraşütü pilotları, 6 engelli ile tepeden sahile kadar yaklaşık 6 kilometrelik parkurda uçuş gerçekleştirdi.

THK Şube Başkanı Emin Üçüncü, engellileri yamaç paraşütü sporuyla tanıştırmak amacıyla etkinlik düzenledikleri söyledi.

Engellilerin yanında olmak istediklerini belirten Üçüncü, "Yamaç paraşütü yapmak isteyen engelli vatandaşlarımızı uçurmak istedik. THK Genel Merkezinden hocalarımız geldi. Uçuş için elverişli bir hava var, bunu değerlendirdik. Çok güzel uçuşlar yapıldı." dedi.

THK Erzincan Şubesi Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu ise iki kişilik tandem uçuşu yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık bin metre irtifada, 6 kilometre mesafede 10 dakikalık uçuş yaptık. Daha önce de engelli vatandaşlarımızla uçuş gerçekleştirdik. Aslında bunu engel olarak düşünmüyoruz. Asıl engel, bunun engel olduğunu düşünmek. Bugüne özel uçuş planı yaptık. Şartlar uygundu, bir sıkıntı olmadan inişimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Bayram Yücel de "Arkadaşlarla uçmaktan çok keyif aldım. Binlerce uçuşum var, bugünkü uçuşlarımı ölene kadar unutamayacağım. En büyük engel, sevgisizliktir." ifadelerini kullandı.

İlk defa yamaç paraşütü yapan yürüme engelli Aydın Aydın, Kemalpaşa'yı kuş bakışı izlemenin çok keyif verici olduğunu dile getirerek, "Adrenali bol birkaç dakika yaşadım." dedi.

Yürüme engelli Aydoğan Yılmaz da ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını belirterek, "Gökyüzünde aşk var ve ben bunu yaşadım. Önce çok korktum ama çokta keyif aldım." değerlendirmesinde bulundu.

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