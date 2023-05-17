Artvin'de Engelliler Haftası kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de Engelliler Haftası kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi

AA

Artvin'de Engelliler Haftası kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, engelliler yamaç paraşütü yaptı.

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şubesince engellilerin hayatın her alanında var olması gerektiğine dikkati çekmek amacıyla Kemalpaşa ilçesindeki 950 rakımlı Cefuka Tepesi'nde etkinlik organize edildi. Yamaç paraşütü pilotları, 6 engelli ile tepeden sahile kadar yaklaşık 6 kilometrelik parkurda uçuş gerçekleştirdi.

THK Şube Başkanı Emin Üçüncü, engellileri yamaç paraşütü sporuyla tanıştırmak amacıyla etkinlik düzenledikleri söyledi.

Engellilerin yanında olmak istediklerini belirten Üçüncü, "Yamaç paraşütü yapmak isteyen engelli vatandaşlarımızı uçurmak istedik. THK Genel Merkezinden hocalarımız geldi. Uçuş için elverişli bir hava var, bunu değerlendirdik. Çok güzel uçuşlar yapıldı." dedi.

THK Erzincan Şubesi Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu ise iki kişilik tandem uçuşu yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık bin metre irtifada, 6 kilometre mesafede 10 dakikalık uçuş yaptık. Daha önce de engelli vatandaşlarımızla uçuş gerçekleştirdik. Aslında bunu engel olarak düşünmüyoruz. Asıl engel, bunun engel olduğunu düşünmek. Bugüne özel uçuş planı yaptık. Şartlar uygundu, bir sıkıntı olmadan inişimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yamaç paraşütü pilotu Bayram Yücel de "Arkadaşlarla uçmaktan çok keyif aldım. Binlerce uçuşum var, bugünkü uçuşlarımı ölene kadar unutamayacağım. En büyük engel, sevgisizliktir." ifadelerini kullandı.

İlk defa yamaç paraşütü yapan yürüme engelli Aydın Aydın, Kemalpaşa'yı kuş bakışı izlemenin çok keyif verici olduğunu dile getirerek, "Adrenali bol birkaç dakika yaşadım." dedi.

Yürüme engelli Aydoğan Yılmaz da ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını belirterek, "Gökyüzünde aşk var ve ben bunu yaşadım. Önce çok korktum ama çokta keyif aldım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli Barajı'nda su seviyesinde son 70 metre
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı'nda su seviyesinde son 70 metre
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
YEREL HABERLER Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi ...
Artvin'de 3 aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER Artvin'de 3 aracın karıştığı kazada sürücüler ...
Artvin'de AK Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı
YEREL HABERLER Artvin'de AK Parti ve MHP 1'er vekil çıkardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.