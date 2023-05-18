Artvinli "dünya burun şampiyonu" Mehmet Özyürek hayatını kaybetti

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ARTVİN (AA) - "Dünya burun şampiyonu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek (74) yaşamını yitirdi.



Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla "dünya burun şampiyonu" seçilen ve yıllardır rekoru elinde bulunduran Özyürek, beyin damarı daralması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesinde kalp krizi geçirdi.

Özyürek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

74 yaşındaki Özyürek'in cenazesinin yarın Artvin'de toprağa verilmesi bekleniyor.



Rize'de yayın yapan yerel televizyon kanalının 1998 ve 2000'de düzenlediği yarışmada, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnuyla üst üste birinci olan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Özyürek, yurt içi ve yurt dışında televizyon programları ile belgesellere konu olmuştu.







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