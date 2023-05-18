CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan mazbatasını aldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde CHP'den milletvekili seçilen Uğur Bayraktutan mazbatasını aldı.

Bayraktutan, beraberindeki partililerle mazbatasını almak için Artvin Adliyesindeki İl Seçim Kurulu Başkanlığına geldi.

Burada İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Onur'dan mazbatasını alan Bayraktutan, adliye binası çıkışında partilerle fotoğraf çektirerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bayraktutan, beş dönemdir Artvin milletvekili seçilmekten çok büyük onur duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar Artvin'i en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Bayraktutan, "Bundan sonra bir söz daha veriyorum, çıtayı yükseltiyoruz. Artvinliler çıtanın nasıl yükseldiğini, Artvin'in nasıl temsil edildiğini görecekler." dedi.

Bayraktutan, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçime değinerek, şöyle konuştu:



"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs akşamı seçilecek, 29 Mayıs sabahı Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal'in koltuğuna oturacak. Tek uğraşımız, çabamız budur. 28 Mayıs akşamına kadar yoğun mesaimiz var. Bu mazbata benim değildir. Burada olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın büyük ailesinindir. Ben bunu sembolik olarak alıyorum. Üzerimdeki ağır sorumluluğun farkındayım."



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