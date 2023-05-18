Artvin'de elektrik direğinden düşen işçi öldü

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dokumacılar köyünde elektrik direğine çıkan Erol Çelik, (49) arızayı gidermek için çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak direkten düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çelik'in cesedi, Yusufeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken buradan da otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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