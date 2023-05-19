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Vefat eden Artvinli "dünya burun şampiyonu" Mehmet Özyürek son yolculuğuna uğurlandı

AA

Vefat eden Artvinli "dünya burun şampiyonu" Mehmet Özyürek son yolculuğuna uğurlandı

ARTVİN (AA) - "Dünya burun şampiyonu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek'in cenazesi, toprağa verildi.

Beyin damarı daralması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla "dünya burun şampiyonu" seçilen Özyürek için Artvin Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Özyürek'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Orta Mahalle'deki mezarlıkta defnedildi.

Törene, 74 yaşındaki Özyürek'in yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar katıldı.

Rize'de yayın yapan yerel televizyon kanalının 1998 ve 2000'de düzenlediği yarışmada, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnuyla üst üste birinci olan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Özyürek, yurt içi ve yurt dışında televizyon programları ile belgesellere konu olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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