Kıbrıs gazisi Artvin'de son yolculuğuna uğurlandı

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ARTVİN (AA) - Kıbrıs gazisi Celal Ağırbaş'ın cenazesi, Artvin'de toprağa verildi.

Samsun'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden 70 yaşındaki Ağırbaş için Artvin Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Ağırbaş'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından şehir merkezindeki Kolorta Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Ağırbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Binbaşı Mehmet Ölmez, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar katıldı.

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