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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

AA

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

ARTVİN (AA) - Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri başladı.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nı kullanan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için gelen yolcu salonunda sandık kuruldu.

Sınır kapısını kullanan seçmenler, 08.00'den itibaren oy vermeye başladı.

Sınır kapısında 24 saat esasıyla gerçekleşecek oy kullanma işlemi, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Oyunu kullanan Kenan Aslan, seçmen kaydının Özbekistan'da olduğunu belirterek, "Vatandaşlık görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Hangi taraf kazanırsa kazansın ama hayırlısı kazansın, milletimiz kazansın." dedi.

Gümrük kapısında ilk defa oy kullandığını anlatan Aslan, "Millet sandığa değil, sandık milletin ayağına geliyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Türkiye'de cenazem vardı. Cenazeye katılmak için gelmiştim. Oyumu kullanıp tekrar işimin başına döneceğim." diye konuştu.

Ali Çatalkaya, ilk turdaki oyunu İstanbul Havalimanı'nda kullandığını belirterek, "İkinci tur oyumu da Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda kullanıyorum. Aile ziyareti, bayram için buradaydım. Şimdi yaşadığım yer olan Amerika'ya döneceğim. Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel neticeler doğurur." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan tatil için memleketi Rize'ye gelen Şükriye Beyazal ise "62 yaşındayım, ömrümde 3 kere oy kullandım. İnşallah kullandığımız oy vatana, millete hayırlı olur." dedi.

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