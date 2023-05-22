Artvin Hopaspor'dan taraftara çağrı

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ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor Kulübü, 2. lige çıkma yolunda play-off öncesi tüm Artvinlilerden takıma destek istedi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Artvin'i ve Hopa'yı 3. ligde en iyi şekilde temsil ederek 2. lige çıkma yolunda play-off müsabakalarına katılacak Artvin Hopaspor'a hep birlikte destek zamanı olduğu belirtildi.



Artvin ve il dışında yaşayan iş insanlarından maddi ve manevi destek beklendiği kaydedilen açıklamada, "Bu zorlu süreçte gerek taraftarlarımız gerek halkımız gerekse de iş dünyamızın takımımızın yanında olacağından hiç şüphemiz yoktur. Unutmayalım ki siz olmadan bizler eksik kalıyoruz." ifadelerine yer verildi.



Ligi 6. sırada tamamlayan Artvin Hopaspor, 26 Mayıs'ta deplasmanda Efeler 09 Spor Futbol Kulübü ile play-off eleme maçına çıkacak.





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