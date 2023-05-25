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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÇÜ'de AB tarafından desteklenen projelerin tanıtımı yapıldı

AA

AÇÜ'de AB tarafından desteklenen projelerin tanıtımı yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ), Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen "çevre" temalı gençlik ile tıbbi aromatik bitkiler alanında "Yeşil Kimya" projeleri tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Senato Salonu'ndaki toplantıda, tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında ihtisas üniversitesi olan AÇÜ'nün, bu alanda önemli projelere imza attığını söyledi.

Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip kenti olan Artvin'de tıbbi aromatik bitkiler konusunun kırsal kalkınma için önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, Türkiye'nin ve Artvin'in bu sektörle yeni tanıştığını ifade etti.

Bilgin, Avrupa ile mukayese edildiğinde Türkiye'nin daha fazla bitki çeşitliliğine sahip bir coğrafyada olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artvin ekolojik zenginlik bakımından özel bir şehir. Türkiye'de en fazla bitki çeşitliliğine sahip kentiz. Kentin bu özelliğini dikkate alarak yeşil üniversite kavramını içselleştirdik. Bu noktada tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinin marka değerinin artırılması ve pazarlanması hususundaki çalışmalarda son aşamaya gelindi. AB destekli pek çok proje gerçekleştirdik."

"Çevre" temalı gençlik ve tıbbi aromatik bitkiler alanında "Yeşil Kimya" projelerinin önemine dikkati çeken Bilgin, "Bu projeler, üniversitemiz adına çok kıymetli projelerdir. Bu alanlarda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz." dedi.

AÇÜ AB Erasmus Ofis Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Gültekin ise "Yeşil Kimya" projesi alanında hibe almaya hak kazanan Türkiye'deki 11 üniversiteden biri olduklarını vurguladı.

"Çevre" temalı gençlik projesinin bütçesinin 250 bin avro, tıbbi aromatik bitkiler alanında "Yeşil Kimya" projesinin bütçesinin de 120 bin avro olduğunu belirten Gültekin, projelerin 24 ayda tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, projelerde görev alan akademisyenlere sertifika verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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