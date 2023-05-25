Artvin Ticaret Borsası kuruldu

ARTVİN (AA) - AK Parti'den 28. dönem Artvin milletvekili seçilen eski bakanlardan Faruk Çelik, Artvin Ticaret Borsası'nın kurulduğunu bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, ilçelerdeki ticaret ve sanayi odalarının talepleri doğrultusundaki girişimler sonrasında kurulan Artvin Ticaret Borsası'nın ilin ticaretine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile konuyu görüştüğünü aktaran Çelik, "Sayın Mehmet Muş aradı dedi ki 'Yaptığımız görüşme çerçevesinde ilettiğiniz Artvin Ticaret Borsası'nın açılmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandı, imzalar atıldı. Hayırlı uğurlu olsun.' Biz de kendilerine teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.



Çelik, Artvin'in sınır şehri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Artvin Ticaret Borsası, bu serhat şehrin olmazsa olmazıdır. Yoğun bir ticari faaliyetimiz de var. Bir anlamda, şehrimizin her anlamda A kategorisine taşınmasında ilk adımlardan bir tanesi. Daha atılması gereken çok adımlar var. Sağlık konusunda hastanemizin A sınıfına çıkması gerekiyor. Diğer illere ihtiyaç duymayan ticari faaliyetler, sağlık faaliyetleri, diğer alanlardaki gelişmeleri inşallah önümüzdeki dönem içerisinde yoğun bir şekilde Ankara'da takip ederek çözeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Artvin bu dönemi iyi değerlendirecek. Güzel hizmetleri de almaya devam edecek. Ticaret Borsası önemliydi, Artvin'e hayırlı olsun."



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