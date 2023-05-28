Artvin Valisi Yılmaz Doruk Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy kullandı

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve AK Parti'den 28. dönem Artvin milletvekili seçilen eski bakanlardan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy kullandı.



Artvin merkezdeki Şehit Erol İnce İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Vali Doruk, eşi Meral ve kızı Sıla Doruk, "1026" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Doruk, çıkışta gazetecilere, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun ülkeye ve millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinin Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildiğini belirten Doruk, "Demokrasi bu sene bu şekilde şölene dönüştü. Artvin'de 2. tur seçimleri sakin, sessiz, aklıselim geçiyor. Herkes vatandaşlık görevini gönül rahatlığıyla yerine getiriyor. Seçim süreci çok güzel geçiyor. Herhangi bir sorun yok. Gerekli önlemleri aldık. Bütün sandıklarda oy kullanma belirlenen saatte başladı ve devam ediyor." dedi.

Doruk, seçim güvenliği için Artvin ve ilçelerinde 1200 civarında kolluk kuvvetinin sahada görev aldığını da söyledi.

- AK Parti Milletvekili Çelik oy kullandı

AK Parti'den 28. dönem Artvin milletvekili seçilen eski bakanlardan Faruk Çelik de oyunu merkezdeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde kullandı.

Beraberindeki bazı partililerle oy kullanacağı okula gelen Çelik, burada sanık görevlileri ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Çelik daha sonra "1056" numaralı sandıkta oy kullandı.

Çelik, gazetecilere, "2. tur seçimleri için sandığa geldik. Vatandaşlarımızın sükunet içinde oy kullandıklarına şahit olduk. Bu demokrasi yarışı akşam erken saatlerde neticelenecek. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.





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