Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenledi

AA

Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenledi

ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) mezuniyet töreni yapıldı.

AÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Bülent Sağlam, Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mezuniyetin, uzun bir emeğin, gayretin, fedakarlığın, mücadelenin ve sabrın meyvelerini toplama günü olduğunu belirten Sağlam, AÇÜ'den bugüne kadar 18 bin 340 öğrencinin mezun olduğunu ifade etti.

Sağlam, AÇÜ'de bu yıl 6 bin 421 ön lisans, 4 bin 884 lisans ve 661 lisansüstü olmak üzere 11 bin 966 öğrencileri olduğunu vurgulayarak, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 9 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu bünyesinde 6 doktora, 24 yüksek lisans, 28 lisans ve 54 ön lisans programında öğrenim verdiklerini kaydetti.

Gelecek eğitim öğretim döneminde üniversite bünyesinde yeni bölüm ve programlar açılacağının da altını çizen Sağlam, şunları kaydetti:

"Yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli ilçemizde, Yusufeli Meslek Yüsekokulu bünyesinde YÖK tarafından öğrenci alımına izin verilen 4 ayrı programda, 2023-2024 akademik yılında eğitim öğretime başlıyoruz. Artvin'imize ve Yusufeli'mize hayırlı olsun. Bunun yanında, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümlerine de aynı şekilde öğrenci alımı yapılacak."

Mezunlar adına konuşan Ömür Can Kılıç ise eğitim öğretim hayatlarında kendilerine destek olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Bölümlerinde dereceye girenlere plaket ve tüm mezunlara diplomalarının verildiği tören, kep atılmasının ardından sona erdi.

Törene, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, akademisyenler ile veliler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arhavi'de ortaokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Arhavi'de ortaokul öğrencilerine robotik kodlama ...
Oy sayımında kalp krizi geçirip, öldü
YEREL HABERLER Oy sayımında kalp krizi geçirip, öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.