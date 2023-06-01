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Atilla Gökova ve ekibi "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı

AA

Atilla Gökova ve ekibi "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı

ARTVİN (AA) - Açık deniz yelken sporcusu Atilla Gökova ve 5 kişilik ekibinin, yelkenliyle mola vermeden Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı.

Hopa Limanı'nda bekleyen teknelerinde hazırlıklarını tamamlayan ekip, Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde motorun mühürlenmesinin ardından "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı.

Yelken sporuna dikkati çekmeyi amaçlayan ekip, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek yolculuklarını durmadan, yelken gücüyle en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyor.

Atilla Gökova, AA muhabirine, küçük yaştan itibaren yelken sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Hopa Limanı'ndan başlayıp, İskenderun Limanı'nda sona erecek güzergahı 2022'de kardeşi Tolga Gökova ile yelkenliyle geçtiğini anımsatan Gökova, "Bu yıl ekip olarak parkuru en kısa sürede aşmak için yelken açacağız. Benimle beraber 6 kişilik ekibiz. Hedefimiz, geçen yılki hedefimizden daha iyi bir derece yaparak 10 gün içinde İskenderun'a varmak." dedi.

Gökova, parkurun 1600 millik uzun bir yol olduğunu dile getirerek, "Ayrı iklimleri, dört denizi geçtiğiniz, deniz trafiğine açık bir parkur. İki boğaz geçişimiz bulunuyor. Dünyada rekor denemesi parkurları olarak, en zorlularından biri. Yeni tanınmaya başlandığı için, yurt dışında duyulması zaman alacak." diye konuştu.

Ekibindeki kişilerin farklı mesleklerden olduğunu anlatan Gökova, "Amatör denizcilerin de 'Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru' parkuruna katılması, yelken sporunun tanıtımı adına çok önemli. Parkurda sıkıntılarla karşılaşacağız. Donanımlıyız ve teknemiz iyi. Sıkıntılardan da keyif alıyoruz. Babam dünya turu yapmış Türk denizcisidir. Teknede doğdum, o günden beri teknedeyim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yelken Federasyonu Artvin Temsilcisi Mustafa Durgun ise yelken sporuna dikkat çekmek ve yaygınlaştırmak adına bu etkinliğinin yapıldığını aktardı.

Dört denizi kapsamak adına Hopa'dan başlayacak parkurun İskenderun'da tamamlanacağına işaret eden Durgun, "Daha önceki yıl tek kişilik ve iki kişilik takımlar bu parkuru geçti. Şimdi bir ekip söz konusu. Bu ekibin belirlediği süreyi, bundan sonraki ekipler geçmeye çalışacak. Böylelikle rekor denemeleri devam etmiş olacak." açıklamasında bulundu.

Ekipte yer alan Ayşe Eren Mengelli de savunma sanayi alanında çalıştığını ve hobi olarak yaklaşık 12 yıldır yelken sporuyla uğraştığını söyledi.

Karaya çıkmadan, motor gücü kullanmadan yapacakları yolculuğun kendisi için çok heyecan verici bir deneyim olacağını anlatan Mengelli, şunları kaydetti:

"Rüzgar gücüyle, kendi enerjimizi üreterek Hopa'dan İskenderun'a Türkiye rekoru denemesi yapacağız. Rüzgar olduğu sürece sorun yaşamayacağız. Bizim için de bir dayanıklılık testi. Hiç durmadan yol alacağız ama ekibimiz muhteşem. Aslında rekor işin hedef kısmı. Benim için önemli olan böyle bir deneyim yaşamak. Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru denemesiyle, Türkiye'nin tüm kıyılarını görmüş olacağız. Dört denizi geçiyoruz. İşi heyecanlı ve keyifli kılan da bu."

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