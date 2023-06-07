Arhavi'de denizde çöp toplama yarışması düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çöp toplama yarışması düzenlendi.
Deniz kirliliğinin önüne geçilmesi ve kıyı alanlarının korunması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde Arhavi Limanı mevkisinde düzenlenen yarışmada, tekneleriyle denize açılan balıkçılar çöp topladı.
Belirlenen süre içinde en fazla çöp toplayan balıkçıklar ödüllendirildi.
Etkinlik kapsamında Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine dahil edilen Sahil Güvenlik botunun tanıtımı da yapıldı.
Program, hafta dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Garnizon Komutanı Murat Balcı, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Hopa Sahil Güvenlik Bot Komutanı Can Çakıcı, kamu kurumlarının idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.