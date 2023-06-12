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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

AA

Artvin Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin Halk Eğitim Merkezince Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen açılışa, Vali Yardımcısı Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkan Vekili Saniye Meriç Küçükay, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Acar, açılışta yaptığı konuşmada, eğitim kenti olan Artvin'de eğitiminin her alanında olduğu gibi hayat boyu öğrenme alanındaki faaliyetleri de titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının yaşamın her noktasında yaşı ne olursa olsun, insanların ihtiyaç duyduğu eğitimi sunmak olduğunu belirten Acar, "Bu doğrultuda halk eğitim merkezlerimiz büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Halk eğitim merkezlerimizde Artvin genelinde bu yıl 41 bin kursiyerimize hizmet verdik. İlimizde yaşayan her dört insandan biri bu kurslarımıza katılmış." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özkan Köse de kurumlarının hayatın her alanında öğrenme ve öğretme kültürünün öncüsü olduğunu ifade etti.

Köse, Artvin Halk Eğitim Merkezinde el sanatları, müzik, spor, okuma yazma, kişisel gelişim gibi 35 farklı alanda, ahşap yakma, ehram, filmografi, tekvando, ilk yardım, arıcılık gibi 204 farklı branşta açılan 724 kursa 10 bin 710 kursiyerinin katıldığını kaydetti.

Örgün eğitim gören öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla kurslar açtıklarını belirten Köse, bu kurslara katılan öğrencilerin birçok ulusal yarışmada başarı elde ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki koro müzik dinletisi sunarken, tekvando kursu kursiyerleri de gösteri gerçekleştirdi.

Program usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.


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