Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184. kuruluş yıl dönümü

ARTVİN (AA) - Artvin'de, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Vali Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Soner Süzer ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doruk, Jandarma Teşkilatı'nın Jandarma Günü'nü kutladı.

Doruk, Jandarma Teşkilatı'nın engin birikim ve tecrübeye sahip olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Jandarma Teşkilatı huzurun tesisinde, kamu düzeninin sağlanmasında, milletimizin can ve mal güvenliğinin korunmasında etkin rol oynamaktadır. Kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Jandarma Teşkilatı, müreffeh ve huzur dolu yarınlarımızın teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Albay Soner Süzer, kendilerine gösterdiği desteklerden dolayı Vali Doruk'a teşekkür etti.

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