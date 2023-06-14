Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

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ARTVİN (AA) - Artvin, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin Valiliği önündeki törende, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Soner Süzer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, jandarma personelinin kullandığı silah ve araç gereçlerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.

- Trabzon

Trabzon'daki etkinlikler kapsamında Atatürk Alanı'nda tören gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunularak Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Yüzbaşı Kürşat Demir, yaptığı konuşmada, başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir kuruluşa sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin, engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Tören Jandarma Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.

- Rize

Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Güngör, beraberindeki personelle Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

- Giresun

Giresun'daki tören, Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Askeri araçların geçit törenin ardından etkinlik, resim sergisiyle sona erdi.

- Ordu

İl Jandarma Komutanlığınca Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Altınordu ilçesi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ekrem Mengi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler kapsamında jandarmaya ait araç ve motosikletlerle kortej yapıldı.

- Bayburt

Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Övet, beraberindeki personelle Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.





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