Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

AA

Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

ARTVİN (AA) - Artvin, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Bayburt'ta, Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin Valiliği önündeki törende, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Soner Süzer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, jandarma personelinin kullandığı silah ve araç gereçlerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.

- Trabzon

Trabzon'daki etkinlikler kapsamında Atatürk Alanı'nda tören gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunda bulunularak Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Yüzbaşı Kürşat Demir, yaptığı konuşmada, başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir kuruluşa sahip Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin, engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Tören Jandarma Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.

- Rize

Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Güngör, beraberindeki personelle Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

- Giresun

Giresun'daki tören, Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Askeri araçların geçit törenin ardından etkinlik, resim sergisiyle sona erdi.

- Ordu

İl Jandarma Komutanlığınca Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Altınordu ilçesi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ekrem Mengi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler kapsamında jandarmaya ait araç ve motosikletlerle kortej yapıldı.

- Bayburt

Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Övet, beraberindeki personelle Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184. kuruluş yıl dönümü
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanlığı'nın 184. kuruluş yıl ...
Artvin'de yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Artvin'de yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele ...
Artvin Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Artvin Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.