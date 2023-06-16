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Artvin'de "Resim, Sanat ve Kültür Festivali" düzenlendi

AA

Artvin'de "Resim, Sanat ve Kültür Festivali" düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de, "Resim, Sanat ve Kültür Festivali" organize edildi.

Valiliğinin koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Berela Sanat Atölyesi iş birliğiyle Kaledibi İskele Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen festivalde, sanat atölyesinde eğitim alanların resimleri sergilendi.

Sanatı toplumun her kesimine sevdirmek amacıyla gerçekleştirilen festival kapsamında, "Benim Gözümden Artvin" temalı açık hava resim yarışması, seramik boyama ve ebru sanatı gibi etkinlikler de yapıldı.

Resim sergisinin açılışını yapan Vali Yılmaz Doruk, çalışmaları dolayısıyla katılımcıları tebrik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytkin, kentte ilk kez düzenlenen etikliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Sanatın iyileştirici ve geliştirici gücüyle her yaş gurubundan bireylere sanatı sevdirerek farklı bakış açıları ve zengin bir hayal gücü kazandırmayı hedeflediklerini belirten Aytekin, "Yaratıcı fikir sahibi bireyler her alanda ülkemizi ileriye taşıyacak kişilerdir. Çocuklar iç dünyalarını en iyi çizerek ya da oyunlarla anlatırlar. Bir çocuğun iç dünyasına ulaşmak, onu incelemek için resim çizdirmek önemli bir yoldur." dedi.

Aytekin, bir ülke ve toplum için kültür ve sanat politikasından muaf bir kalkınma düşünülemeyeceğine dikkati çekerek, sanatsal etkinliklerin devamlılığı için çalışmalar yürüteceklerini aktardı.



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