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Eski ve kırık mobilyalar kadın marangozun elinde yenileniyor

AA

Eski ve kırık mobilyalar kadın marangozun elinde yenileniyor

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvinli Serap Akyüz, KOSGEB desteğiyle açtığı atölyede eski ve kırık mobilyaları yeniden tasarlayarak kullanılabilir hale getiriyor.

Hopa ilçesinin Sundura Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Serap Akyüz, 2,5 yıl önce ahşaba ve marangozluğa ilgisini mesleğe dönüştürerek kendi işini kurmaya karar verdi.

Hazırladığı projeyle başvurduğu KOSGEB'den 100 bin lira hibe desteği alan Akyüz, evinin altındaki 90 metrekarelik alana mobilya atölyesi kurdu.

"Pembe Vida" adını verdiği geri dönüşüm atölyesinde tek başına çalışarak bölge halkına hizmet veren Akyüz, eski ve kırık mobilyaları yeniden tasarlamanın yanı sıra müşterilerinin talepleri doğrultusunda masa, sehpa ve dolap gibi eşyalar da üretiyor.

Evli ve bir çocuk annesi Akyüz, AA muhabirine, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinin geri dönüşüm atölyesi ağırlıklı hizmet verdiğini söyledi.

Çöpe atılmış ya da müşterilerinin getirdiği eski mobilyaları yeniden tasarlayarak adeta yeni bir ürüne dönüştürdüğünü belirten Akyüz, mobilya ve ahşabın kokusunun kendisine huzur verdiğini dile getirdi.

Akyüz, "Bir çıtayı, bir ahşabı kesmek bile benim için bir terapi. Eskiden beri bir matkabım olsun, makinelerim olsun isterdim. Bu sevgi, bu ilgi beni bu işe sevk etti." dedi.

- "Erkek işi diye karşı çıktılar ama ben vazgeçmedim"

Kendisine "Yapamazsın, edemezsin. Ağır iş, marangozluk kadın işi değil." diyenler olduğunu ifade eden Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkek işi diye karşı çıktılar ama ben vazgeçmedim, başarılı oldum. Artık insanlar bana güveniyor. Çevremizde marangoz kadın da yok. İnsanlar güvenmiyordu ama ben bu işi başardım. Artık insanlar bana referans oluyor. Mobilyacılar bile müşterilerini bana yönlendiriyor."

Akyüz, atölyesinde geri dönüşümün yanı sıra yeni eşyalar da yaptığını kaydederek, "Eskiyi dönüştürmek daha zevkli oluyor. Kesiyoruz, biçiyoruz. Neresini güve yemiş, koruyucusunu yapacağız, zımparasını yapacağız, astarını vuracağız, sonra boyasını yapacağız. Zor bir iş ama ben severek yapıyorum." diye konuştu.


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