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Artvin'de "Yusufeli Orman Parkı" ve "Boğa Güreş Meydanı" açıldı

AA

Artvin'de "Yusufeli Orman Parkı" ve "Boğa Güreş Meydanı" açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, "Yusufeli Orman Parkı" ve "Boğa Güreş Meydanı" törenle hizmete açıldı.

Vali Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı dolayısıyla su altında kalan ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğünce 14,5 hektar üzerine inşa edilen parkın açılışında, Yusufeli'nin güzel bir sosyal yaşam alanına kavuştuğunu söyledi.

Parkın içinde yer alan Boğa Güreş Meydanı'nın da çok güzel olduğunu belirten Doruk, "Yusufeli'nin farklı turistlik noktaları var ama burası odak nokta olarak ilimizdeki en güzel turistlik mekanlardan biri durumuna geldi." dedi.

Doruk, tesisi ilçeye kazandıran Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise devletin Yusufeli'ne devasa yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Buradaki niyet de bölge insanına verilen değerdir. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız buraya ayrı bir önem veriyor. Yusufeli yeşillendiğinde tadına doyulmayacak bir ilçe olacak. Herkesin fotoğraf çektireceği kartpostallık bir ilçe olacak." diye konuştu.

Çelik, daha yaşanabilir bir Yusufeli için tüm kurumların uğraş içinde olduğunun altını çizerek, "Bu güzel tesis, Orman Genel Müdürlüğümüzün Yusufeli'ne bir hediyesidir. Yusufeli için çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Parkımız tüm Yusufeli'ne, meydan da boğa güreşi severlere hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya da toplumun ormanlardan çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı" projesi olan Yusufeli Barajı nedeniyle eski ilçe merkezinin sular altında kaldığını anımsatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Yusufeli, boğa güreşleriyle anılan bir ilçe. Derekapı boğa güreşleri alanı su altında kaldı. Biz de boğa güreşleri kültürünün yaşatılması adına durumdan vazife çıkararak Yusufeli Orman Parkı'nı projelendirdik ve hayata geçirdik. Ana teması boğa meydanı olan bu alan sadece boğa güreşleri ile değil, günübirlik piknik alanı ile insanların nefes alabilecekleri hem barajı hem de yeni yerleşim yerini görebilecekleri alan olma özelliğine sahip."

Tören, çevre düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 3 bin mazı, servi, çınar, sedir, gül, zakkum ve zeytin fidanı dikilmesinin ardından sona erdi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce 20 yıllığına Yusufeli Belediyesine kiralanan alanda kurulan parkta boğa güreş meydanının yanı sıra yöresel ürün satış noktası, kameriye, çeşme, seyir terası, amfi tiyatro, yürüyüş yolu, gözlem kulesi, mescit, kır lokantası, büfe ve çocuk oyun alanı gibi sosyal yaşam donatıları yer alıyor.

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