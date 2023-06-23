Artvin'de jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi verildi

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait "Jandarma Mobil Eğitim Tırı" ve "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, mobil eğitim tırı Yusufeli ilçesine geldi.

Hükümet Konağı önüne konuşlandırılan mobil eğitim tırı ve çocuklar için kurulan trafik pistinde vatandaşlar trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Yetişkinler, "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda, trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti. Çocuklara ise çizgi film aracılığıyla trafik kuralları anlatıldı.

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