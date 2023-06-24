Artvin'de Kapisre Deresi'ndeki taşkın koruma çalışmalarında sona gelindi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kapisre Deresi'nde taşkın riskini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarda sona gelindi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğünce, 22 Temmuz 2021'de taşan derede başlatılan taşkın kontrol ve ıslah çalışmaları kapsamında 1100 metrelik duvar inşa edildi.

Taşkın koruma duvarının tamamlanmasının ardından dere kenarındaki Nuri Özaltın Caddesi ve Cezaevi yolu ile Kapisre Köprüsü'nde DSİ ve Arhavi Belediyesi işbirliğiyle yol onarım ve betonlama çalışmaları başlatıldı.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, yazılı açıklamasında, yolları bakım ve betonlama işlerini en kısa sürede bitirip halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.

Yol bakım ve betonlama çalışmalarında ilk etabın, belediye araç bakım ünitesi ile Kapisre Köprüsü arasındaki güzergah olacağını ifade eden Kurdoğlu, şunları kaydetti:

"Hemen ardından diğer bölgelere geçiş yapılıp ilçemizi konforlu hale getireceğiz. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ile eş güdümlü olarak çalışmalar yürütüyoruz. Yol betonlama çalışmalarında desteğini esirgemeyen DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak'a teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.