Artvin'de oynanan U17 Türkiye Şampiyonası maçında kavga

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARTVİN (AA) - Artvin'de oynanan 2022-2023 sezonu U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. kademe grup müsabakasında Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Kulübü ile Rize Belediyespor arasındaki maçın bitiminde iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Şampiyonanın statüsü gereği gruptaki puan eşitliği nedeniyle üst tura çıkacak takımı belirlemek için rakipler arasında, Artvin Şehir Stadı'nda penaltı atışları yapıldı.

Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Kulübü penaltı atışları sonucunda 4-2'lik skorla rakibini eledi.

Penaltı atışları sonrasında saha içindeki futbolcular arasında kavga çıktı.

Polis ve takım yöneticilerinin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı.

Kavga, tribündeki bazı kişilerce cep telefonu ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.