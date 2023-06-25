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Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 18. yılında Artvin'deki mezarı başında anıldı

AA

Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 18. yılında Artvin'deki mezarı başında anıldı

ARTVİN (AA) - "Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 18. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki kabri başında anıldı.

Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan ve sevdiren Koyuncu'nun, ilçeye bağlı Yeşilköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden sanatçının annesi Hüsniye, kardeşleri Niyazi, Orhan ve Oğuz Koyuncu, ablası Canan Erdem ve yakınlarının yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu katıldı.

Törende konuşan ​​​​​​​CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Kazım Koyuncu'nun dünyaya çok şey bıraktığını belirterek "Bu coğrafyada bedenleri toprakla buluşmuş binlerce insan vardı ama Kazım Koyuncu şarkılarıyla binlerce yıl yaşayacak. Türkülerini biz söylemeye devam ediyoruz. Sizler de söylemeye devam edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi de Kazım Koyuncu'nun, Hopa'dan çıkmış, uluslararası platformlarda kabul görmüş bir sanatçı olduğunu söyledi.

Koyuncu'nun şarkılarının günümüzde de milyonlarca kişi tarafından seslendirildiğini ifade eden Ekmekçi, "Kazım Koyuncu kendisinden sonra bölgemizde birçok sanatçının çıkmasına öncülük etmiştir. Sanatının yanında bu anlamda da bölgemize değer katmıştır. Kendisini saygıyla anıyorum. Şair ceketli çocuğu unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Sanatçının mezarını ziyaret eden Hopalı Kadir Genç, Kazım Koyuncu'yu anmak için geldiğini dile getirerek "Onun düşüncelerini, hayallerini yaşatacağız. Her yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da buraya gelerek onu anacağız." diye konuştu.

Tören için Ankara'dan gelen Ezgi Serdaroğlu da aslen Rizeli olduğunu belirterek Kazım Koyucu ile lise yıllarında tanıştığını anlattı.

Kazım Koyuncu'nun şarkılarıyla memleket sevdasının pekiştiğini ve arttığını vurgulayan Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dilimizi, kültürümüzü tanıdık. Her sözü, her şarkısı bir şeyler anlatıyor. Memleketini seven bir insandı. Çok duyguluyum. Onun sayesinde tanıştığım insanlar var çevremde. Eşimle de onun sayesinde tanışmıştık. Çocuklarımı onun şarkılarıyla büyüttüm. Onun şarkılarından isimler koydum."

Konuşmaların ardından Borçka ve Fındıklı Belediyesi kadın korolarından oluşan topluluk, 25 Haziran 2005'te vefat eden sanatçının bazı şarkılarını seslendirdi.

Tören, vatandaşların kabir ziyaretinin ardından sona erdi.


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