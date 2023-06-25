Artvin'de heyelanda park halindeki tır zarar gördü

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda park halindeki tır zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi.

Heyelanda yol kenarında park halinde bekleyen bir tırda maddi hasar meydana gelirken yol Kemalpaşa yönünde bir süreliğine kapandı.

Yolun temizlenmesiyle karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay, karayolunda seyahat eden bir vatandaş tarafından görüntülendi.









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