Artvin'de su kuyusuna düşen yavru karaca kurtarıldı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde düştüğü su kuyusunda mahsur kalan yavru karaca kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kireçli köyünde yavru bir karacanın kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen DKMP ekipleri, köy sakinlerinin de yardımıyla yavru karacayı kuyudan çıkardı.

Yorgun ve bitkin düştüğü belirlenen karacaya, "Zümrüt" adı verildi.

Yavru karaca, veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alındı.

DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, doğal hayatın ve yaban hayatının korunması adına önemli görevler üstlenen ekiplerin, yavru karaca Zümrüt'ün bakım ve beslenmesini özveriyle gerçekleştirdiği belirtilerek, "Zümrüt, doğada hayatta kalacak erginliğe ulaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacak." ifadesine yer verildi.





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