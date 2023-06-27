Artvin'de kurban pazarından kaçan boğa çevredekilere zor anlar yaşattı

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde kurban pazardan kaçan boğa sahibine ve çevredekilere zor anlar yaşattı.

İlçedeki kurban pazarına satılmak üzere getirilen boğa, dün bağlı olduğu yerden ipini kopararak kaçtı.

Sahibi ve çevredekiler, pazar yerinde paniğe neden olan boğayı yakalamaya çalıştı.

Yaklaşık 10 dakikalık uğraşın ardından sakinleşen boğa, diğer satıcıların da yardımıyla yakalanarak tekrar bağlandı.

Boğanın pazar yerinde koştuğu anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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