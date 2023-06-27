Artvin, Trabzon ve Ordu'da bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin, Trabzon ve Ordu'da bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

AA

Artvin, Trabzon ve Ordu'da bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

ARTVİN (AA) - Artvin, Trabzon ve Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Valilikçe düzenlenen Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı dahilinde Artvin Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mehmet Ölmez, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Soner Süzer, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve bazım kurum müdürleriyle birlikte şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kabir ziyareti sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Doruk, daha sonra Artvin Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

- Trabzon

Vali İsmail Ustaoğlu, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ardından dua edildi.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Ustaoğlu, şehit aileleri ile yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşların bayramını kutladı.

Programa, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Valiliğin düzenlediği Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında Ordu Şehitliği ziyaret edildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit kabirlerine Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyelerince karanfil bırakıldı.

Vali Sonel, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Şehit aileleri ve yakınlarıyla sohbet eden Sonel, çocuklara hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin'de kurban pazarından kaçan boğa çevredekilere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Artvin'de kurban pazarından kaçan boğa çevredekilere ...
Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda bayram tatili yoğunluğu ...
Artvin'de su kuyusuna düşen yavru karaca kurtarıldı
YEREL HABERLER Artvin'de su kuyusuna düşen yavru karaca kurtarıldı
Artvin'de heyelanda park halindeki tır zarar gördü
YEREL HABERLER Artvin'de heyelanda park halindeki tır zarar gördü
Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 18. yılında Artvin'deki mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Sanatçı Kazım Koyuncu vefatının 18. yılında ...
Sahara Geçidi'ne kar yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Sahara Geçidi'ne kar yağdı, sürücüler zor anlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.