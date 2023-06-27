Artvin, Trabzon ve Ordu'da bayram arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

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ARTVİN (AA) - Artvin, Trabzon ve Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Valilikçe düzenlenen Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı dahilinde Artvin Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mehmet Ölmez, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Soner Süzer, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve bazım kurum müdürleriyle birlikte şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kabir ziyareti sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Doruk, daha sonra Artvin Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

- Trabzon

Vali İsmail Ustaoğlu, Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ardından dua edildi.

Şehit mezarlarına karanfil bırakan Ustaoğlu, şehit aileleri ile yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşların bayramını kutladı.

Programa, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Valiliğin düzenlediği Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında Ordu Şehitliği ziyaret edildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit kabirlerine Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyelerince karanfil bırakıldı.

Vali Sonel, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Şehit aileleri ve yakınlarıyla sohbet eden Sonel, çocuklara hediyeler verdi.

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