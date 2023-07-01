Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı bayramda 30 bin kişi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı bayramda 30 bin kişi ziyaret etti

AA

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı bayramda 30 bin kişi ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin "saklı güzellikleri" arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Ağaçlarla çevrili Karagöl'ü, bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, zengin bitki örtüsü, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tabiat parkı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 30 bin kişiyi ağırladı.

Tatilcilerin bazıları günü birlik gezilerle, bazıları da tabiat parkının içindeki Karagöl'ün çevresinde kamp kurarak birkaç günlüğüne de olsa doğanın, temiz havanın tadını çıkardı.

Erzurum'dan arkadaşlarıyla kamp yapmak için bölgeye geldiklerini anlatan Taha Yasin, üç gündür çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Yasin, zaman zaman etkili olan yağmurun kendilerini biraz zorladığını belirterek, "Burası cennetten bir köşe. Herkesin gezip görmesi gereken bir yer. İlk defa geldim, çok beğendim. Doğa güzel, temizlik her şey çok iyi, kamp alanı güzel. Bazen yağmurlu hava oluyor. Gönül istedi ki güneşli olsun ama yağmur da ayrı bir atmosfer oluşturuyor." dedi.

Antalya'dan tatil için Artvin'e geldiğini ifade eden Erol Akbulut ise tabiat parkının güzelliğini ve adını bugüne kadar çok duyduğunu ancak ilk defa görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Defalarca İsveç, İsviçre ve Norveç gibi doğal güzelliğiyle ünlü yerlere gittiğine dikkati çeken Akbulut, şunları kaydetti:

"Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Artvin o ülkelerden daha güzel bir doğaya sahip. Çocuklarımı buraya getirirken dedim ki 'Karadeniz yurt dışında gördüğünüz yerlerden daha güzledir.' Çocuklarımın görmesini istediğim için burayı tercih ettim. Yağmurlu bir hava var bu da Karadeniz iklimin özelliği. Gerçek Karadeniz'i yaşıyoruz. Çok güzel bir yer inşallah korunur ve geleceğe de bu güzellikler aktarılır. Torunumun torununun da bu güzelliği görmesini istiyorum."

Antalya'dan balayı tatili için Artvin'e gelen Şerife Orhun Okur da Artvin'i ve Borçka Karagöl'ü çok beğendiğini söyledi.

Antalyalıların denize adeta aşık olduğunu belirten Okur, "Burada yeşilin her tonu mevcut. Sakin, sessiz, yağmurlu, sisli yaz mevsiminde montla dolaşıyorum. Doğa muhteşem, diyecek bir şey bulamıyorum. Karadeniz'de çok yeri gezdim gördüğüm. En güzel yerlerden biri Karagöl'ü görmeyen, Artvin'i görmemiştir benim için. Ben tüm sıkıntımı, stresimi burada bırakarak Antalya'ya döneceğim. Tüm negatif enerjimden kurtuldum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.